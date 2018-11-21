ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 28 ноября в размере 66.7800 руб. против 66.5072 руб. на 27 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.11.18 - 66.5072 руб.

24.11.18 - 65.6664 руб.

23.11.18 - 65.6067 руб.

22.11.18 - 65.9485 руб.

21.11.18 - 65.5871 руб.

























































































"AK&M" от 27.11.2018