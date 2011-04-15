Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 ноября

Банк России установил на 28 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.2953

1 Азербайджанский манат 39.3634

100 Армянских драмов 13.7549

1 Белорусский рубль 31.3521

1 Болгарский лев 38.6168

1 Бразильский реал 16.9449

100 Венгерских форинтов 23.2910

1000 Вон Республики Корея 59.0932

10 Гонконгских долларов 85.3495

1 Датская крона 10.1232

1 Доллар США 66.7800

1 Евро 75.6217

100 Индийских рупий 94.2455

100 Казахстанских тенге 17.9357

1 Канадский доллар 50.3354

100 Киргизских сомов 95.6391

10 Китайских юаней 96.1057

10 Молдавских леев 38.7692

1 Новый туркменский манат 19.1073

10 Норвежских крон 77.5574

1 Польский злотый 17.5908

1 Румынский лей 16.2013

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.4516

1 Сингапурский доллар 48.5390

10 Таджикских сомони 70.8917

1 Турецкая лира 12.7489

10000 Узбекских сумов 80.3127

10 Украинских гривен 23.7831

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.1178

10 Чешских крон 29.1063

10 Шведских крон 73.3379

1 Швейцарский франк 66.8000

10 Южноафриканских рэндов 48.1280

100 Японских иен 58.8007

"AK&M" от 27.11.2018