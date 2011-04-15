Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 ноября

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Банк России установил на 28 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.2953
1 Азербайджанский манат 39.3634
100 Армянских драмов 13.7549
1 Белорусский рубль 31.3521
1 Болгарский лев 38.6168
1 Бразильский реал 16.9449
100 Венгерских форинтов 23.2910
1000 Вон Республики Корея 59.0932
10 Гонконгских долларов 85.3495
1 Датская крона 10.1232
1 Доллар США 66.7800
1 Евро 75.6217
100 Индийских рупий 94.2455
100 Казахстанских тенге 17.9357
1 Канадский доллар 50.3354
100 Киргизских сомов 95.6391
10 Китайских юаней 96.1057
10 Молдавских леев 38.7692
1 Новый туркменский манат 19.1073
10 Норвежских крон 77.5574
1 Польский злотый 17.5908
1 Румынский лей 16.2013
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.4516
1 Сингапурский доллар 48.5390
10 Таджикских сомони 70.8917
1 Турецкая лира 12.7489
10000 Узбекских сумов 80.3127
10 Украинских гривен 23.7831
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.1178
10 Чешских крон 29.1063
10 Шведских крон 73.3379
1 Швейцарский франк 66.8000
10 Южноафриканских рэндов 48.1280
100 Японских иен 58.8007
"AK&M" от 27.11.2018