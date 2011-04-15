Российские активы приходят в себя, полагают аналитики

Во вторник интерес к рисковым активам постепенно угасает. В Азии наблюдалась разнонаправленная динамика, а европейские фьючерсы уже расположились на отрицательной территории, несмотря на позитивные сигналы с итальянского фронта, где власти, похоже, решили пойти на уступки ЕС и снизить целевой уровень дефицита до 2.2%. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.



Едва зародившийся оптимизм инвесторов подорвал Д.Трамп, который охладил ожидания в преддверии саммита G-20 в Аргентине. В частности, американский лидер подтвердил, что Вашингтон вряд ли отступится от своего намерения повысить пошлины с 10% до 25% на ввоз товаров из Поднебесной на $200 млрд.



Между тем российский рынок стартовал в хорошем плюсе, отыгрывая вчерашние потери, которые ведущие индексы понесли из-за резкого улучшения геополитического фона после инцидента к Керченском проливе. Распродажи в понедельник были внушительными - индекс МосБиржи скатился к 1-месячному минимуму, а РТС обновил минимальное за два месяца значение. Сегодня оба бенчмарка восстанавливаются на 0.94% и 1.48% соответственно.



Рубль тоже приходит в себя после эмоционального всплеска. Пара доллар/рубль открылась приличным гэпом вниз после вчерашнего ралли выше отметки 67 руб. Котировки стартовали на 66.8 руб. и уже успели коснуться уровня 66.6 руб. Однако учитывая неплохой настрой "американца" на Forex и нисходящую динамику цен на нефть, потенциал дальнейшего восстановления рубля на данном этапе ограничен, в том числе под воздействием геополитического фактора.





"AK&M" от 27.11.2018