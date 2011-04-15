Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/11/2018
11:09

Российские активы приходят в себя, полагают аналитики

Во вторник интерес к рисковым активам постепенно угасает. В Азии наблюдалась разнонаправленная динамика, а европейские фьючерсы уже расположились на отрицательной территории, несмотря на позитивные сигналы с итальянского фронта, где власти, похоже, решили пойти на уступки ЕС и снизить целевой уровень дефицита до 2.2%. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.

Едва зародившийся оптимизм инвесторов подорвал Д.Трамп, который охладил ожидания в преддверии саммита G-20 в Аргентине. В частности, американский лидер подтвердил, что Вашингтон вряд ли отступится от своего намерения повысить пошлины с 10% до 25% на ввоз товаров из Поднебесной на $200 млрд.

Между тем российский рынок стартовал в хорошем плюсе, отыгрывая вчерашние потери, которые ведущие индексы понесли из-за резкого улучшения геополитического фона после инцидента к Керченском проливе. Распродажи в понедельник были внушительными - индекс МосБиржи скатился к 1-месячному минимуму, а РТС обновил минимальное за два месяца значение. Сегодня оба бенчмарка восстанавливаются на 0.94% и 1.48% соответственно.

Рубль тоже приходит в себя после эмоционального всплеска. Пара доллар/рубль открылась приличным гэпом вниз после вчерашнего ралли выше отметки 67 руб. Котировки стартовали на 66.8 руб. и уже успели коснуться уровня 66.6 руб. Однако учитывая неплохой настрой "американца" на Forex и нисходящую динамику цен на нефть, потенциал дальнейшего восстановления рубля на данном этапе ограничен, в том числе под воздействием геополитического фактора.


"AK&M" от 27.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100