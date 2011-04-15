Банк России на 28 ноября повысил курс евро к рублю почти на 6 копеек до 75.6217 руб., курс доллара США - более чем на 27 копеек до 66.78 руб.

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Банк России на 28 ноября повысил официальный курс евро к рублю почти на 6 копеек до 75.6217 руб. с 75.5655 руб., курс доллара США - более чем на 27 копеек до 66.78 руб. с 66.5072 руб. 27 ноября.
Стоимость бивалютной корзины на 28 ноября увеличилась почти на 18 копеек (+0.25%) до 70.7588 руб. с 70.5835 руб. 27 ноября.
"AK&M" от 27.11.2018