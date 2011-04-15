Кабмин внёс изменения в порядок раскрытия информации кредитными организациями

Правительство РФ внесло изменения в порядок раскрытия информации банками и кредитными организациями. Соответствующие постановления - N 1405, N 1404, N 1403 - подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с подписанными постановлениями банки и кредитные организации, которые принимают решение не раскрывать подлежащую раскрытию информацию, должны будут представлять эту информацию в Банк России и мотивированно объяснять, почему они приняли такое решение. При этом Банку России рекомендуется в таких случаях не раскрывать полученную от банков и кредитных организаций информацию.



Постановление N 1405 определило особенности раскрытия банками информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (требования к участию в системе страхования вкладов банков).



Установлено, что если в отношении банка, обязанного раскрывать информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, и (или) в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы страхования вкладов, введены меры ограничительного характера, то такой банк вправе принять решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями к участию в системе страхования вкладов банков.



Постановлением N 1404 определены особенности раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями закона "О банках и банковской деятельности".



Установлено, что если в отношении кредитной организации и (или) членов её совета директоров (наблюдательного совета), лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, то такая кредитная организация вправе принять решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности".



Постановлением N 1403 определены особенности раскрытия небанковскими кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".



Установлено, что если в отношении небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними других банковских операций, и (или) в отношении лиц, которые обязаны раскрывать информацию и под контролем либо значительным влиянием которых находится небанковская кредитная организация, введены меры ограничительного характера, то такая небанковская кредитная организация вправе принять решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями статьи 621 закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".



Цель принятых решений - защита интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, противодействие незаконному санкционному давлению.



Ранее в федеральные законы "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", "О банках и банковской деятельности", "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" были внесены изменения, устанавливающие право Правительства определять случаи, при которых подлежащая раскрытию информация может не раскрываться или раскрываться в ограниченном составе и объёме.



"AK&M" от 27.11.2018