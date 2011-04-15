Кредитный портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 1 трлн руб.

Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам девяти месяцев 2018 года увеличился на 15% и превысил 1 трлн руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Наибольшие доли в отраслевой структуре портфеля занимают предприятия торговли (28%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (16%) и жилищного и коммерческого строительства (14%).



Документарный портфель вырос почти на четверть и достиг 237 млрд руб. В январе-сентябре наиболее активно гарантиями банка ВТБ пользовались компании, занятые в сфере транспорта и инфраструктурного строительства, пищевой промышленности и сельского хозяйства, машиностроения и горнодобывающей промышленности.



В рамках действующих программ господдержки кредитный портфель банка превысил 100 млрд руб. Одной из наиболее востребованных остаётся программа, реализуемая совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. В рамках нее в банке действует порядка 900 кредитных договоров на общую сумму более 111 млрд руб. Кредитный портфель по ней составляет около 62 млрд руб. По программам Министерства экономического развития РФ ("Программа 674" и "Программа 1706") кредитный портфель составляет порядка 12.6 млрд руб., а по линии Программы стимулирования кредитования Корпорации МСП - более 21.6 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



"AK&M" от 27.11.2018