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27/11/2018
13:50

В Москве завершилась реконструкция стадиона "Динамо"

В Москве завершилась реконструкция стадиона "Динамо". Об этом сообщил Стройкомплекс.

"Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 26 ноября. Теперь он будет называться "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" и объединит под одной крышей сразу два спортивных объекта. Речь идет о футбольном стадионе, рассчитанном более чем на 26.3 тыс. зрителей, и малой спортивной арене, вместимость которой будет варьироваться от 11.4 до 14 тыс. человек в зависимости от спортивных или концертных мероприятий. Площадь объектов превысила 200 тыс. кв. м", - сказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, цитируемый в сообщении.

По его словам, на малой спортивной арене можно проводить хоккейные и баскетбольные матчи, концерты и другие массовые мероприятия.

"Реконструкция стадиона обошлась инвестору - ЗАО "Управляющая компания "Динамо" - в 9 млрд руб.", - добавил он.

Напомним, что решение о реконструкции было принято в 2007 году. Работы начались в марте 2014 года и закончились в сентябре 2018 года.



"AK&M" от 27.11.2018
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