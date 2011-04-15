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27/11/2018
13:58

На месте Черкизовского рынка построят дома по реновации

На месте Черкизовского рынка построят дома по реновации. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Объём жилья, которое построят на месте рынка, определят в 2019 году, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводятся в сообщении. "Сейчас разрабатывается проект планировки этой территории для реализации программы реновации. О точных объёмах и сроках говорить преждевременно, так как ведётся анализ градостроительных ограничений, готовятся первые эскизы. Более детальное представление мы планируем сформировать в I-II кварталах следующего года. Сейчас можно точно сказать, что объём жилья позволит реализовать программу реновации в районе Измайлово в максимально короткий срок", - рассказала Ю.Княжевская.

Черкизовский рынок существовал с начала 1990-х по 2009 год и считался крупнейшим вещевым рынком России. В июле 2009 года он был закрыт из-за нарушения пожарных, санитарных и других норм.



"AK&M" от 27.11.2018
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