На месте Черкизовского рынка построят дома по реновации. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Объём жилья, которое построят на месте рынка, определят в 2019 году, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводятся в сообщении. "Сейчас разрабатывается проект планировки этой территории для реализации программы реновации. О точных объёмах и сроках говорить преждевременно, так как ведётся анализ градостроительных ограничений, готовятся первые эскизы. Более детальное представление мы планируем сформировать в I-II кварталах следующего года. Сейчас можно точно сказать, что объём жилья позволит реализовать программу реновации в районе Измайлово в максимально короткий срок", - рассказала Ю.Княжевская.



Черкизовский рынок существовал с начала 1990-х по 2009 год и считался крупнейшим вещевым рынком России. В июле 2009 года он был закрыт из-за нарушения пожарных, санитарных и других норм.







"AK&M" от 27.11.2018