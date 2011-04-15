В России увеличились жалобы на радиопомехи, Роскомнадзор

В России увеличились жалобы на радиопомехи. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.



Согласно отчётным материалам, в октябре специалисты по радиоконтролю отработали 471 заявку на помехи (в аналогичном периоде 2017 года - 463 заявки). Большее число заявок на помехи отработано в Центральном (173) и Сибирском (85) федеральных округах. В 52% случаев эксперты подтвердили наличие помехового воздействия.



Большинство подтвержденных (86,3%) заявок на помехи связано с работой РЭС, задействованных для оказания услуг мобильной связи (базовые станции, репитеры, ретрансляторы, оборудование широкополосного доступа в сеть Интернет).



При этом основной причиной возникновения помех остается использование юридическими и физическими лицами ретрансляторов и оборудования широкополосного доступа, работающих без разрешительных документов (без разрешения на использование радиочастот - в 66% случаев). Также зафиксированы случаи возникновения помех по причинам электромагнитной несовместимости РЭС (в 12% случаев) и неисправности РЭС (в 5% случаев).



Во всех подтверждающих наличие помех случаях приняты соответствующие меры по их устранению.







"AK&M" от 27.11.2018