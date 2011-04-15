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27/11/2018
16:34

Рубль сокращает геополитические потери, но ситуация на внешних рынках ухудшается

Сегодня пара USD/RUB стартовала на отрицательной территории и после консолидации ускорила снижение, но к текущему моменту существенно сократила потери. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Брокер Дмитрия Бабина.

Пара EUR/RUB во вторник также открылась вниз и далее усилила нисходящую тенденцию, обновив вчерашний минимум, и демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем валютном рынке.

Вчера после резкого восходящего импульса, произошедшего во второй половине торгов, к концу сессии рубль вернулся к двухнедельным минимумам. Однако сегодня российская валюта открылась вверх и продолжает умеренно расти, реагируя на некоторое ослабление геополитических опасений, связанных с инцидентом в Керченском проливе. Реакция мирового сообщества на него была достаточно сдержанной, что снизило санкционные риски, благодаря чему российские активы перешли к восстановлению.

Однако ситуация на мировых рынках далека от оптимизма. Нефтяные цены остаются под давлением, а любые попытки развить более серьёзное восстановление быстро сходят на нет. Развивающиеся валюты вчера во второй половине дня перешли к активному снижению из-за опасений, что вынужденно жесткая монетарная политика ЦБ развивающихся стран ухудшит их экономические показатели, что уже отражается в текущей статистике.

Российский долговой рынок после активного снижения на предыдущей сессии сегодня перешел к восстановлению. В целом сейчас единственным краткосрочным драйвером роста рублевых активов могут выступить ожидания позитивных итогов саммита G20, как в плане встречи лидеров России и США, так и переговоров по внешнеторговым проблемам между США и Китаем.


"AK&M" от 27.11.2018
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