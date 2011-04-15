ЦБ объявил учётную цену золота на 28 ноября - 2630.21 руб./г против 2622.89 руб./г на 27 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 28 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2630.21 руб./грамм
Серебро: - 30.87 руб./грамм
Платина: - 1805.65 руб./грамм
Палладий: - 2451.90 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
21.11 22.11 23.11 24.11 27.11
Золото 2579.12 2595.24 2590.75 2580.23 2622.89
Серебро 30.28 30.62 30.42 30.65 30.48
Платина 790.26 1791.65 1784.47 1777.65 1808.96
Палладий 29.19 2446.82 2423.59 2419.46 2433.33