Роснефть совместно с СПбМТСБ и ФАС проводит комплексную работу по совершенствованию биржевой торговли нефтепродуктами

ПАО "НК "Роснефть" совместно с АО "СПбМТСБ" и ФАС РФ проводит комплексную работу по совершенствованию биржевой торговли нефтепродуктами. Об этом говорится в сообщении компании.



Совместно с Биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов, а также обратилась к Центральному Банку РФ с предложениями по усилению надзора над осуществлением биржевых торгов.



В частности: введению повышенных ставок денежного обеспечения для трейдеров, а также увеличения размера неустойки за неисполнение сделок; установлению повышенной платы за заявки на покупку ресурса, которые не привели к заключению договоров; введению штрафных санкций за прекращение исполнения биржевого договора по соглашению сторон; внесению ряда изменений в Правила допуска к участию в организованных торгах, запрещающие двум категориям участников торгов осуществлять продажи и перепродажи на базисах производителей.



НК "Роснефть" и СПбМТСБ также считают необходимым обеспечение участия в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.





"AK&M" от 27.11.2018