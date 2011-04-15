Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в октябре снизилась до 25%

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в октябре уменьшилась до 25% с 25.8% в сентябре, свидетельствуют материалы Банка России.
Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, на 1 ноября 2018 года составил 1.807 млрд руб., уменьшившись на месяц на 46 млрд руб.
Объём рынка ОФЗ в октябре вырос на 0.75% и на 1 ноября составил 7.236 трлн руб.
"AK&M" от 27.11.2018