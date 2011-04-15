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27/11/2018
17:38

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в октябре снизилась до 25%

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в октябре уменьшилась до 25% с 25.8% в сентябре, свидетельствуют материалы Банка России.

Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, на 1 ноября 2018 года составил 1.807 млрд руб., уменьшившись на месяц на 46 млрд руб.

Объём рынка ОФЗ в октябре вырос на 0.75% и на 1 ноября составил 7.236 трлн руб.


"AK&M" от 27.11.2018
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