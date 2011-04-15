Обслуживание медицинской техники в РФ искусственно монополизировано, ФАС

Рынок технического обслуживания и ремонта медицинских изделий остаётся относительно закрытым даже для хозяйствующих субъектов, имеющих на такой вид деятельности соответствующую лицензию. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов в ходе заседания Комитета по конкуренции ОЭСР, свидетельствует сообщение антимонопольной службы.



Поставщики медицинских изделий, по словам А.Цыганова, не предоставляют в полном объёме необходимую информацию, программное обеспечение, ключи и пароли не только сторонним подрядным организациям для совершения необходимых технических регламентных работ и ремонта, но и самим покупателям - медицинским организациям, являющимся собственниками соответствующих медицинских изделий.



Тем самым собственники зависят от поставщиков, по усмотрению которых формируются цены, сроки выполнения работ и состав исполнителей по ремонту и техническому обслуживанию.



"Такая политика производителей и поставщиков - не что иное как искусственная монополизация рынка. Она может привести к снижению качества услуг, поскольку наделение какой-либо сервисной организации исключительными правами далеко не всегда означает, что эта организация лучшая", - подчеркнул А.Цыганов.



Замглавы ФАС сообщил, что российский рынок медицинских изделий и связанные с ним рынки расходных материалов и технического обслуживания являются высококонцентрированными в силу особенностей поведения участников, а также недостаточности системного правового регулирования.



ФАС предлагает нормативно закрепить обязанность производителя (поставщика) медицинского изделия передавать совместно с медицинским изделием необходимые для его ремонта и технического обслуживания информацию, ключи, пароли и т.п., тем самым обеспечивая право собственника - медицинской организации - полноценно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом - медицинским изделием, а также выбирать поставщиков услуг по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования.



С целью обеспечения необходимых стандартов обслуживания и минимизации возможных негативных последствий для пациентов и медицинских учреждений антимонопольный орган предлагает решать вопросы доступа на рынок технического обслуживания с использованием инструментов саморегулирования.



"Мы полагаем, что при переходе на систему саморегулирования одной из функций саморегулируемых организаций по сервисному обслуживанию медицинских изделий станет контроль за соблюдением участниками внутренних правил и норм. Правила, принятые саморегулируемой организацией, должны быть едиными по отношению к хозяйствующим субъектам, с одинаковым набором требований по обслуживанию каждого вида медицинских изделий и серьезными мерами ответственности. Риски финансовых санкций в совокупности с репутационными рисками должны стать эффективным инструментом предупреждения возможных нарушений контрактных обязательств, внутренних правил и установленных государством регулирующих норм, равно как и реальная опасность попасть в "черные списки" недобросовестных поставщиков продолжает оставаться важным сдерживающим фактором", - заключил А.Цыганов.



"AK&M" от 27.11.2018