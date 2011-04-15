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27/11/2018
18:03

Канатная дорога в "Лужниках" будет работать бесплатно в течение месяца

Канатная дорога через Москву-реку, которая 27 ноября открылась для пассажиров, будет работать бесплатно до 24 декабря включительно, сообщила столичная мэрия.

Это было совместное решение мэра Москвы Сергея Собянина и инвесторов. График работы - с 12:00 до 20:00.

Канатная дорога связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьёвыми горами и улицей Косыгина. Если поездка на автомобиле занимает примерно 20 минут, то теперь, чтобы преодолеть этот путь, понадобится всего пять минут.

На маршруте - три станции. Станция "Воробьёвы горы" располагается на улице Косыгина, рядом со смотровой площадкой. Зимой здесь будет начинаться горнолыжный спуск. Станция "Новая лига" находится на Воробьёвской набережной, а "Лужники" - на Лужнецкой набережной, возле одноименного стадиона.


"AK&M" от 27.11.2018
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