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27/11/2018
18:04

Товарооборот между РФ и Индией за 10 месяцев снизился на 9.4% до $624.2 млн

Товарооборот между РФ и Индией за 10 месяцев снизился на 9.4% до $624.2 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам заседания первого Российско-Индийского стратегического диалога.

Как было отмечено в ходе встречи, Индия относится к числу крупнейших экономик мира, а сельское хозяйство является одной из её ключевых отраслей - в АПК страны работает более половины населения, его доля в ВВП составляет порядка 15%.

Кроме того, рынок Индии является одним из приоритетных для наращивания экспорта отечественной продукции АПК. Основным препятствием для доступа российских товаров на индийский рынок являются тарифные и нетарифные ограничения. Сотрудничество, в частности в сфере торговли масличными и зернобобовыми культурами, значительно осложняют высокие ввозные пошлины, которые Индия начала поэтапно поднимать с июля 2017 года.

Сейчас Россия поставляет на индийский рынок зерновые и зернобобовые культуры, подсолнечное и рапсовое масла, семена сельскохозяйственных культур. Наша страна заинтересована в увеличении объемов экспорта данных товаров, а также поставках продукции животноводства. В этой связи стороны продолжат взаимодействие по линии надзорных служб. В частности, в начале следующего года может быть подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии по обеспечению фитосанитарных требований и требований в сфере качества и безопасности при экспорте зерновых, что создаст предпосылки для значительного увеличения объёмов поставок зерна в дальнейшем.


"AK&M" от 27.11.2018
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