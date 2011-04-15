Россия снизила импорт молочной продукции более чем на 20%

Россия по итогам января-сентября текущего года снизила импорт молочной продукции на 22% до 4.05 млн т с 5.2 млн т. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе V Международного агропромышленного молочного форума, сообщила пресс-служба Минсельхоза России.



Без учёта торговли со странами ЕАЭС объём импорта сократился почти на 40%.



Одновременно отмечается положительная динамика молочного производства внутри страны. За 9 месяцев 2018 года объём производства молока в хозяйствах всех категорий вырос на 1.1% и составил 24.6 млн т. По прогнозам Минсельхоза, в текущем году в России будет произведено 31.5 млн т молока, а к 2024 году при действующих механизмах государственной поддержки этот показатель может быть увеличен до 33.6 млн т.



Вместе с тем, как отметила О.Лут, развитию молочного производства препятствует ряд серьёзных факторов - слабая материально-техническая база, изношенность основных средств и недостаточная технологическая оснащённость предприятий. Решение этих вопросов позволит перевести отрасль на современный индустриальный путь развития.



Государство оказывает молочной отрасли комплексную поддержку, направленную на повышение эффективности, проведение технологической модернизации производств, совершенствование генетического потенциала поголовья крупного рогатого скота. В текущем году на компенсацию части прямых капитальных затрат при строительстве и модернизации объектов АПК планируется направить порядка 8 млрд руб.



Кроме того, будет продолжена практика предоставления субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - их объём в 2019 году будет сохранён на уровне 7.9 млрд руб. Ещё одной мерой поддержки станет компенсация со следующего года до 20% затрат на создание мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания. По мнению Минсельхоза, дополнительная поддержка глубокой переработки молока позитивно отразится на развитии всей отрасли.







"AK&M" от 27.11.2018