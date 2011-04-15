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27/11/2018
18:16

Минсельхоз до 1 июля 2019 года разработает стратегию развития коневодства в России

Минсельхоз до 1 июля 2019 года разработает стратегию развития коневодства в России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, последние 12 лет поголовье лошадей в России стабильно растёт и на сегодняшний день составляет более 1.4 млн голов. Для компенсации части затрат, связанных с селекционно-племенными мероприятиями, коневладельцам предоставляются субсидии, ежегодный объём которых составляет порядка 125 млн руб. В этом году господдержку получили 139 племенных организаций.

Вместе с тем, для дальнейшего развития отрасли, по словам участников встречи, необходимо решить ряд существующих проблем. Так, нужно работать над устранением законодательных барьеров, улучшением инфраструктуры ипподромов, а также возобновить участие РФ в основных международных конных организациях.

Для решения этих задач министерство предложило конезаводчикам и конным ассоциациям объединиться в саморегулируемую организацию. Такая структура могла бы установить дополнительные стандарты и контроль за проведением испытаний лошадей, а также представляла бы Россию на значимых международных выставках и скачках.

Д.Патрушев подчеркнул, что курировать процесс создания такого СРО должно непосредственно министерство. "Минсельхоз должен являться организацией, которая будет вырабатывать политику в сфере конного дела. Нам необходимо до 1 июля 2019 года с привлечением конных ассоциаций выработать стратегию развития конного дела в России", - подчеркнул министр.



"AK&M" от 27.11.2018
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