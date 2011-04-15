Северсталь и Severstal Export заключили сделку на 200 млн евро

ПАО "Северсталь" и Severstal Export GmbH заключили сделку. Об этом говорится в сообщении компании.



Стороны заключили контракт на куплю-продажу металлопродукции. Размер сделки составляет ориентировочно 200 млн евро. Контракт действует до 31 марта 2020 года.



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью.



Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.



Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В феврале 2017 года Северсталь завершила размещение необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму до $250 млн с погашением в 2022 году. Эмитентом облигаций выступила компания Abigrove Limited. Собукраннерами и ведущими соорганизаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Societe Generale Corporate & Investment Banking.



Чистая прибыль ПАО "Северсталь" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 86% до $1.473 млрд с $792 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 14.6% до $6.495 млрд с $5.67 млрд, показатель EBITDA - на 28.8% до $2.348 млрд с $1.823 млрд.





"AK&M" от 27.11.2018