Дайджест газеты "Ведомости" от 28 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 ноября 2018 года.





ОВК ПОЕХАЛА В ГЕРМАНИЮ



Российская ОВК выиграла тендер немецкой Deutsche Bahn. Общая стоимость контракта может составить 50 млн евро, по оценке эксперта.



Объединенная вагонная компания (ОВК) сообщила 27 ноября, что победила в тендере крупнейшего европейского железнодорожного оператора Deutsche Bahn (DB) на поставку сочлененных фитинговых платформ Sggrs80.



В первом полугодии 2020 г. компания поставит 130 вагонов, их выпустит завод ОВК в Тихвине. Дополнительно Deutsche Bahn может заказать у ОВК "еще одну крупную партию платформ", говорится в сообщении ОВК.



Контрактом предусмотрена опция на поставку еще 350 вагонов в 2021 г., рассказал "Ведомостям" человек, знакомый с итогами конкурса. Одна такая платформа стоит на европейском рынке около 100 000 евро, с учетом опциона общая стоимость контракта может составить около 50 млн евро.





ДМИТРИЙ КОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ "СИБУР ХОЛДИНГА"



Наступающий 2019 год станет, видимо, знаковым в истории "Сибура".

Во-первых, компания вышла на финишную прямую со своим мегапроектом "Запсибнефтехим". Запуск нового производства в Тобольске увеличит мощности компании в 2 раза. 2 млн т нового производства пластиков и эластомеров при общем потреблении в России 5,1 млн т в 2017 г. - уже сами по себе внушительная цифра.



Во-вторых, финансовые показатели "Сибура" уже сейчас бьют рекорды: на конец III квартала впервые в своей истории компания вышла на уровень EBITDA за 12 месяцев более $3 млрд, если точно - $3,2 млрд.



Все вместе это подводит "Сибур" к самой интересной и пока еще неизвестной цифре: во сколько компанию готов оценить рынок. Не первый раз начинаемое IPO "Сибура" в 2019 г. может наконец стать реальностью. Этот и другие вопросы "Ведомости" задали председателю правления Дмитрию Конову.





РАЗРЕШЕННАЯ СЛЕЖКА



Разъяснение Верховного суда затруднит правоохранительным органам необоснованные преследования владельцев средств слежения.



Верховный суд России обсудил во вторник проект постановления Пленума, разъясняющего вопросы правоприменительной практики по статьям Уголовного кодекса (УК) о преступлениях, касающихся конституционных прав и свобод человека и гражданина. Среди прочего Верховный суд коснулся статьи 138.1, наказывающей за незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации.



Проблема применения этой статьи приобрела общероссийскую известность после того, как на "большой пресс-конференции" Владимира Путина 14 декабря прошлого года ему рассказали про уголовное дело против курганского фермера Евгения Васильева, заказавшего по интернету GPS-трекер для контроля за коровами. Путин дал поручение разобраться, и летом ФСБ внесла в Госдуму модифицированную версию статьи.



Разъяснение Верховного суда затруднит правоохранительным органам необоснованные преследования владельцев специальных технических средств слежения.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 27.11.2018