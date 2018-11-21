ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 28 ноября, в размере 75.6217 руб. против 75.5655 руб. на 27 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



27.11.18 - 75.5655 руб.

24.11.18 - 74.9385 руб.

23.11.18 - 74.8048 руб.

22.11.18 - 75.1483 руб.

21.11.18 - 75.1825 руб.























































































"AK&M" от 27.11.2018