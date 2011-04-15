Продажи субсидированных авиабилетов составили более 3 млрд руб. Об этом сообщила Росавиация.



На рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России, а также между регионами, входящими в Дальневосточный федеральный округ, по оперативным данным авиаперевозчиков до конца года продано 444 тыс. билетов по специальному тарифу на сумму субсидий в размере 2.5 млрд руб., воспользовались приобретенными билетами 412 тыс. пассажиров.



На направления, связывающие города России с Симферополем, продано 90 тыс. льготных билетов на сумму субсидий в 300 млн руб., 89 тыс. пассажиров уже осуществили полёты.



В Калининград до конца декабря реализовано 54 тыс. субсидированных билетов на сумму субсидий в 121 млн руб., 51 тыс. пассажиров свои билеты использовали.



Суммарно по всем направлениям - на Дальний Восток, в Симферополь, в Калининград и в обратных направлениях - продано 588 тыс. билетов на сумму субсидий в размере 3.37 млрд руб., из которых по 552 тыс. билетам воздушная перевозка была фактически осуществлена.



В рамках постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению" на реализацию программы было выделено 3.8 млрд руб.



В соответствии с распоряжением Правительства РФ дополнительно выделено из резервного фонда Правительства бюджетных ассигнований в размере 100 млн руб. в целях предоставления субсидий организациям воздушного транспорта на обеспечение доступности авиаперевозок в/из ДФО.



Также 275 млн руб. перераспределено из постановления Правительства РФ.



Итого суммарно по состоянию на ноябрь 2018 года на реализацию программы по постановлению Правительства выделено 4.193 млрд руб.



Полёты выполняют 12 авиакомпаний: ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", АО "Ред Вингс", ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", АО "Авиакомпания АЛРОСА", ПАО "Авиакомпания "Сибирь", АО "Ижавиа", АО "Авиакомпания АЗИМУТ", АО "Авиакомпания "Якутия", АО "Авиакомпания "НордСтар", АО "Нордавиа", ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", ООО "Северный ветер", АО Авиакомпания "ИрАэро".



В соответствии с постановлением Правительства РФ в правила были внесены изменения, в результате которых полёты по маршрутам на дальний Восток, Симферополь и Калининград выполняются в круглогодичном режиме.



Правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; сопровождающие ребенка-инвалида, и инвалиды с детства II или III группы; гражданине РФ, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.



"AK&M" от 28.11.2018