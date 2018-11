Nissan отзывает 957 автомобилей в РФ марок Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II, X-Trall. Об этом сообщил Росстандарт.



Программа мероприятий представлена ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС", являющимся официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые c января 2004 года по декабрь 2012 года, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва транспортных средств является нитрат аммония, содержащийся в установленном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности Takata SPI переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры. Выход из строя газогенератора при аварии может привести к срабатыванию подушки безопасности с чрезмерно высоким давлением. При этом корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон.



Уполномоченные представители изготовителя "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" проинформируют владельцев автомобилей Nissan, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности пассажира.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Компания Nissan Motor Co., Ltd. в марте 2012 года объявила о возвращении бренда Datsun, третьего глобального бренда компании, наряду с Nissan и Infiniti. Под брендом Datsun предлагаются современные, надёжные и доступные продукты для оптимистично настроенных активных покупателей растущих рынков. Datsun основывается на восьмидесятилетнем опыте создания автомобилей в Японии и является важной частью "ДНК" компании Nissan. Автомобили Datsun в настоящее время предлагаются на рынках Индии, Индонезии, России и Южной Африки. Продажи автомобилей Datsun в России в январе-марте 2016 года упали в 2.1 раза до 4.373 тыс. с 9.339 тыс. за аналогичный период 2015 года.



ООО "Ниссан мэнуфэкчуринг рус" - автомобильная компания, совладельцами которой являются Nissan Automotive Europe (70%) и Nissan International SA (30%). Компания производит автомобили Nissan на заводе в Санкт-Петербурге и на заводе Renault в Москве, на совместной площадке с "АвтоВАЗом" собираются Nissan Almera и Datsun. Компания является дистрибьютором марки Infiniti в России.



