"Аэроэкспресс" увеличит составность поездов на Шереметьевском направлении

В аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении будут вцеплены по два дополнительных вагона в период предпраздничных и выходных дней. Об этом говорится в сообщении ООО "Аэроэкспресс".



Таким образом поезда будут состоять из 10 вагонов.

Увеличение составности на Домодедовском и Внуковском направлениях не требуется, так как на этих маршрутах курсируют двухэтажные аэроэкспрессы с повышенной вместительностью.



Во время праздников поезда на всех направлениях движения "Аэроэкспресс" будут следовать в соответствии с действующим расписанием. Текущего количества рейсов достаточно для комфортного обслуживания пассажиров в условиях увеличенного пассажиропотока.



В предпраздничные и выходные дни также будут усилены меры безопасности на объектах инфраструктуры и в поездах "Аэроэкспресс": привлечены дополнительные сотрудники охраны, проведен инструктаж с работниками дежурных смен и персоналом.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Пассажирами "Аэроэкспресса" в 2017 году стали 11.7 млн человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6.1 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 39% (РСБУ).



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" за 10 месяцев 2018 года вырос на 13.8% до 38.408 млн по сравнению с годом ранее. За этот период было обеспечено выполнение 294.19 тыс. взлетно-посадочных операций (ВПО), что на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) вырос на 11.6% и составил 20.985 млн, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) рост составил 16% - 17.423 млн.



Количество обслуженных пассажиров в октябре 2018 года выросло на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4.066 млн человек. Пассажиропоток на МВЛ вырос на 11.4% и составил 2.2 млн, на ВВЛ пассажиропоток увеличился на 16.8% до 1.867 млн пассажиров. Количество ВПО в октябре выросло на 16% до 32.306 тыс.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.



Чистая прибыль аэропорта Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



"AK&M" от 28.11.2018