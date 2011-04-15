"Иркут" получит пакет акций ГСС

Совет директоров ПАО "ОАК" в рамках реализации программы по созданию дивизиона гражданской авиации принял решение передать ПАО "Корпорация "Иркут" пакет акций АО "ГСС". Об этом говорится в сообщении ОАК.



В состав формируемого на базе корпорации "Иркут" дивизиона войдут компании, деятельность которых связана с разработкой и производством гражданских самолётов, в частности: ГСС, АэроКомпозит, ОАК-Центр комплексирования, ОКБ им. А.С. Яковлева.



В новой структуре планируется создать единый инженерный центр, который объединит интеллектуальные ресурсы компаний в работе над текущими и перспективными проектами - развитием семейств МС-21, Superjet и другими гражданскими программами.



В рамках дивизиона будет сформирована единая система маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания. Дополнительный позитивный эффект планируется получить за счет консолидации взаимодействия с поставщиками и партнерами при работе над перспективными проектами. Также будет обеспечена преемственность действующих лицензий и сертификатов компаний, входящих в дивизион гражданской авиации.



ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК, ИНН 7708619320) создано в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 года "Об открытом акционерном обществе "Объединённая авиастроительная корпорация". Регистрация корпорации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 года.



Приоритетными направлениями деятельности ОАК и входящих в корпорацию компаний являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.



В ОАК входят: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", ОАО "Ил", ОАО "ОАК - Транспортные самолёты", ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ПАО "Туполев", ОАО "Илюшин Финанс Ко.", ОАО "Финансовая лизинговая компания", ЗАО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "РСК "МиГ", ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова", ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева", ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", ЗАО "Аэрокомпозит", ПАО "ТАНТК им. Бериева".



ПАО "Корпорация "Иркут" (ИНН 3807002509) - интегрированная компания, обеспечивающая весь цикл работ по проектированию, производству, реализации и послепродажному обслуживанию широкого спектра авиационной техники военного и гражданского назначения. Входит в состав ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК).



Основная продукция корпорации "Иркут" - многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30МК; учебно-боевые самолёты нового поколения Як-130; самолёт первоначального обучения Як-152; компоненты для пассажирских самолётов семейства A320. В качестве головного исполнителя корпорация разрабатывает семейство ближне- среднемагистральных пассажирских самолётов МС-21 и ведет производство первых лайнеров МС-21-300.



АО "Гражданские самолёты Сухого" (ИНН 7714175986) - дочернее предприятие ПАО "Компания "Сухой" - основано в 2000 году для реализации проектов в области гражданской авиатехники. Стартовым проектом компании является программа по созданию нового семейства российских ближнемагистральных самолётов Superjet-100. ГСС осуществляет их проектирование и разработку, производство, маркетинг и продажи, сертификацию и послепродажное обслуживание. ГСС выступает интегратором проекта, в котором принимают участие более 20 ведущих поставщиков систем и комплектующих - лидеров мировой авиаиндустрии. С 2006 года стратегическим партнёром по проекту является итальянская компания Alenia Aeronautica.



Чистый убыток ГСС за первое полугодие 2018 года вырос на 7.06% до 804.676 млн руб. с 751.598 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 47.02% до 16.007 млрд руб. с 10.888 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.12 раза до 1.936 млрд руб. с 913.883 млн руб., убыток до налогообложения снизился на 18.57% до 875.958 млн руб. с 1.076 млрд руб.



Чистый убыток АО "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС) за первое полугодие 2018 года по МСФО вырос на 6.75% до 3.716 млрд руб. с 3.481 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 49.54% до 15.99 млрд руб. с 10.693 млрд руб., убыток от операционной деятельности уменьшился на 41.26% до 1.844 млрд руб. с 3.139 млрд руб., убыток до налогообложения - на 10.07% до 4.035 млрд руб. с 4.487 млрд руб.



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