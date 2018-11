Газпром хочет соорудить в Татарстане пятую АГНКС

ПАО "Газпром" рассматривает возможность сооружения в Татарстане пятой по счету АГНКС. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.



Стороны отметили стратегический характер сотрудничества. По газопроводам, проходящим через территорию Татарстана, транспортируется более трети всего добываемого в России газа. Газпром обеспечивает надёжные поставки газа потребителям республики, развивает и модернизирует систему газоснабжения.



Ведётся большая совместная работа по расширению применения природного газа на транспорте. В Татарстане действует сеть из 19 автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС) Газпрома. Компания строит новую станцию - в Альметьевске. В планах - сооружение станций в Заинске и Нурлате, а также реконструкция АГНКС в Буинске.



В свою очередь региональные власти создают условия для увеличения парка техники на природном газе. Так, в 2018 году муниципальные автопредприятия Казани получили 104 новых газомоторных автобуса. Учитывая это, Газпром рассматривает возможность сооружения в городе пятой по счёту АГНКС.



Татарстан занимает лидирующие позиции в области газомоторного топлива не только за счет развития сети АГНКС и наращивания парка транспортных средств, но и благодаря местным автопроизводителям. Они могут предложить рынку всю линейку тяжелой газомоторной техники: от грузовиков и автобусов до сельскохозяйственных и коммунальных машин.



Напомним, между Газпромом и правительством Республики Татарстан действуют соглашения о сотрудничестве, научно-техническом партнерстве, расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Меморандум о взаимодействии в сфере организации и обеспечения функционирования регионального образовательно-отраслевого центра.



В 2018 году Газпром, Республика Татарстан и Министерство промышленности и торговли РФ подписали дорожную карту, направленную на развитие сотрудничества компании и промышленного комплекса республики в 2018-2023 годах.



Уровень газификации Республики Татарстан составляет 99.5% (в среднем по России - 68.1%).



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 28.11.2018