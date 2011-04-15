Лучший яблочный сок в РФ производится в Краснодарском крае и Липецкой области, Роскачество

Лучший яблочный сок в РФ производится в Краснодарском крае и Липецкой области. Об этом говорится в сообщении Роскачества по итогам исследования продукта.



Эксперты Роскачества проверили 33 наиболее популярные торговые марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности. В исследовании принимали участие бренды из Белгородской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Самарской и Смоленской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Адыгея, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Исключение составили товары четырех импортных торговых марок из Армении, Беларуси, Сербии и Франции. По результатам исследования лучший сок производится в Краснодарском крае (пять торговых марок, претендующих на государственный Знак качества) и Липецкой области (четыре торговые марки соответственно). Соком повышенного качества также могут похвастаться Волгоградская и Московская области, Самара, Москва и Санкт-Петербург, Белгород и Республика Адыгея.



Яблочный сок был проверен на наличие нитратов, пестицидов, микотоксина патулина (грибов, которые образуются в виде белых шариков на сгнивших яблоках), концентрацию натрия, нарушения по микробиологии, на содержание подсластителей, красителей и консервантов. Также оценивали органолептические свойства, качество и удобство упаковки.



По результатам испытаний было установлено, что большая часть продукции - товары 21 торговой марки - соответствует повышенным требованиям Роскачества. "Отличниками" стали торговые марки "4 сезона", "Агуша", "Вико", "Волжский Посад", "Дары Кубани", "Добрый", "Иваныч", "Золотая Русь", "О!", "Просто Азбука", "Сады Придонья", "Тёма", "Фруктовый сад", "Фрутоняня", "Я", Fine life, Global Village, J7, Rich, Santal и Villa Dini.



Исследование не выявило критичных нарушений в данной категории, которые могли бы являться индикатором проблем с качеством продукции в отрасли и послужить причиной изменения обязательных требований законодательства.



Ни в одном из исследованных соков не нашли опасных веществ и соединений, микроорганизмов и плесени - это говорит о том, что сок изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок.



Помимо этого, эксперты развенчали большое количество потребительских мифов о качестве сока. Так, исследование показало, что производители не добавляют сахарозаменители, подсластители и консерванты, а также не подкрашивают яблочный сок синтетическими красителями. Так, экспертам удалось опровергнуть распространенное мнение о том, что сок - это смесь воды, красителей и подсластителей.



Вопреки распространенному мнению, в основе вторых - не порошок, а концентрированное пюре, полученное из сока для удобства хранения и транспортировки. По факту, производитель просто возвращает в него первоначальное количество воды. И здесь есть два важных фактора: то, какую воду он добавляет и то, сколько.



Повышенное содержание солей натрия, косвенно указывающее на то, что вода для того или иного сока была очищена хуже, чем использованная для других, было зафиксировано в шести случаях. Соки с повышенным содержанием натрия (7 Heaven, О'КЕЙ, "Полезный", "Удачный день", Life Premium и Swell) не смогут претендовать на российский Знак качества.



Во всех исследованных соках прямого отжима уровень содержания натрия соответствует природному, характерному для яблок. Впрочем, по составу восстановленный сок и сок прямого отжима очень близки.



Чтобы определить, разбавляют ли сок производители, специалисты оценили содержание в соке сорбита, яблочной кислоты, калия и магния, а также массовую долю растворимых сухих веществ. Эксперты Роскачества выделили четыре марки, которые в большей степени являются сокосодержащими продуктами, чем соками - это "Джус Тим", "Персона", "Полезный" и "Удачный день". Полезных веществ в них меньше, чем в других.



Что касается соотношения цена - качество, в данной категории высокий бал получили как самые дорогие, так и самые дешевые соки. Топ-3 самых дешевых яблочных соков составили "Дары Кубани" (39 руб., 5 баллов), "Волжский Посад" (39.9 руб., 5 баллов) и "Удачный" (39.99 руб., 4.5 балла). Топ-3 самых дорогих соков составили Granini (323.82 руб., 4.65 балла), Pago (203.65 руб., 4.65 балла) и Swell (166.67 руб., 4.515 балла).



"AK&M" от 28.11.2018