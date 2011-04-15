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28/11/2018
12:14

Банк "Возрождение" включён в перечень кредитных организаций с правом размещения государственных средств

Банк "Возрождение" включён в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства РФ "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах". Об этом говорится в сообщении банка.

Таким образом, банк "Возрождение" допущен ЦБ РФ к временно свободным средствам федерального бюджета и внебюджетных фондов, государственных компаний и корпораций.

ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.

Чистая прибыль банка "Возрождение" за I квартал 2018 года составила 640 млн руб.

"AK&M" от 28.11.2018
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