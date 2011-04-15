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28/11/2018
12:18

В.Путин подписал законы о налоговом режиме для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о специальном льготном налоговом режиме для самозанятых. Об этом говорится в сообщении Госдумы.

Пакет законов был принят Государственной Думой в третьем, окончательном чтении 15 ноября. Документы были одобрены Советом Федерации 23 ноября. Владимир Путин подписал законы вчера, 27 ноября. Они вступят в силу с 1 января 2019 года.

Так, для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продаёт товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, - 6%. Платить налоги можно будет по упрощённой процедуре - для регистрации нужно скачать мобильное приложение ФНС "Мой налог".

Специальный режим пока коснётся четырех субъектов Федерации - Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан. Продлится налоговый эксперимент 10 лет - с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года.

"Закон направлен на то, чтобы из "серой зоны" имели возможность выйти именно те люди, которые никак не зарегистрированы. Но любой человек, если он сочтёт для себя данный режим более выгодным, сможет им воспользоваться - у людей должны быть равные возможности", - отмечал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, цитируемый в сообщении.

"AK&M" от 28.11.2018
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