Банк "Возрождение" включён в перечень кредитных организаций с правом размещения государственных средств

Банк "Возрождение" включён в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства РФ "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах". Об этом говорится в сообщении банка.



Таким образом, банк "Возрождение" допущен ЦБ РФ к временно свободным средствам федерального бюджета и внебюджетных фондов, государственных компаний и корпораций.



ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.



Чистая прибыль Банка "Возрождение" за I квартал 2018 года составила 640 млн руб.



"AK&M" от 28.11.2018