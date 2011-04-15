УралХим будет наравне с другими инвесторами участвовать в приватизации Chemplex. Об этом заявил владелец УралХима Дмитрий Мазепин, сообщили AK&M в компании.



С ноября будет проводиться data room (онлайн демонстрация компании), итоги торгов будут объявлены в феврале 2019 года. УралХим ищет в регионе местных партнёров, а Chemplex - одна из крупнейших компаний Зимбабве.



АО "ОХК "УралХим" (ИНН 7703647595) - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры и её производных, 1.2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. АО "ОХК "УралХим" занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место - по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО "ОХК "УралХим" - филиал "Азот" (Березники, Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" ( Кирово-Чепецк Кировской области), АО "Воскресенские минеральные удобрения" (Воскресенск, Московская область).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"