ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 29 ноября в размере 66.9436 руб. против 66.7800 руб. на 28 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



28.11.18 - 66.7800 руб.

27.11.18 - 66.5072 руб.

24.11.18 - 65.6664 руб.

23.11.18 - 65.6067 руб.

22.11.18 - 65.9485 руб.



























































































"AK&M" от 28.11.2018