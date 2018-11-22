ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 ноября в размере 75.5191 руб. против 75.6217 руб. на 28 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



28.11.18 - 75.6217 руб.

27.11.18 - 75.5655 руб.

24.11.18 - 74.9385 руб.

23.11.18 - 74.8048 руб.

22.11.18 - 75.1483 руб.

























































































"AK&M" от 28.11.2018