Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 ноября

Банк России установил на 29 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.3935

1 Азербайджанский манат 39.4598

100 Армянских драмов 13.8057

1 Белорусский рубль 31.1902

1 Болгарский лев 38.5953

1 Бразильский реал 17.2749

100 Венгерских форинтов 23.2766

1000 Вон Республики Корея 59.3514

10 Гонконгских долларов 85.5160

1 Датская крона 10.1169

1 Доллар США 66.9436

1 Евро 75.5191

100 Индийских рупий 94.6433

100 Казахстанских тенге 17.9531

1 Канадский доллар 50.2316

100 Киргизских сомов 95.9077

10 Китайских юаней 96.2331

10 Молдавских леев 38.9864

1 Новый туркменский манат 19.1541

10 Норвежских крон 77.7645

1 Польский злотый 17.5700

1 Румынский лей 16.2013

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.4551

1 Сингапурский доллар 48.5767

10 Таджикских сомони 71.0654

1 Турецкая лира 12.7478

10000 Узбекских сумов 80.8742

10 Украинских гривен 23.6968

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3129

10 Чешских крон 29.1300

10 Шведских крон 73.4925

1 Швейцарский франк 66.9503

10 Южноафриканских рэндов 47.8952

100 Японских иен 58.7972

"AK&M" от 28.11.2018