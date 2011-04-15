Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 ноября

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Банк России установил на 29 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.3935
1 Азербайджанский манат 39.4598
100 Армянских драмов 13.8057
1 Белорусский рубль 31.1902
1 Болгарский лев 38.5953
1 Бразильский реал 17.2749
100 Венгерских форинтов 23.2766
1000 Вон Республики Корея 59.3514
10 Гонконгских долларов 85.5160
1 Датская крона 10.1169
1 Доллар США 66.9436
1 Евро 75.5191
100 Индийских рупий 94.6433
100 Казахстанских тенге 17.9531
1 Канадский доллар 50.2316
100 Киргизских сомов 95.9077
10 Китайских юаней 96.2331
10 Молдавских леев 38.9864
1 Новый туркменский манат 19.1541
10 Норвежских крон 77.7645
1 Польский злотый 17.5700
1 Румынский лей 16.2013
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.4551
1 Сингапурский доллар 48.5767
10 Таджикских сомони 71.0654
1 Турецкая лира 12.7478
10000 Узбекских сумов 80.8742
10 Украинских гривен 23.6968
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3129
10 Чешских крон 29.1300
10 Шведских крон 73.4925
1 Швейцарский франк 66.9503
10 Южноафриканских рэндов 47.8952
100 Японских иен 58.7972
"AK&M" от 28.11.2018