Прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО за 9 месяцев выросла на 54.3% до 460.1 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на 54.3% до 460.1 млрд руб. с 298.3 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



Выручка от реализации выросла на 40.2% и составила 5.993 трлн руб. с 4.274 трлн руб. Основное положительное влияние на динамику выручки оказали увеличение цен на углеводороды, ослабление рубля, рост объёмов трейдинга нефтью, а также увеличение объёмов реализации газа. Рост выручки сдерживался снижением объёмов оптовых продаж нефтепродуктов за рубежом в результате увеличения объёмов реализации на внутреннем рынке и снижения объёмов трейдинга нефтепродуктами.



Показатель EBITDA увеличился до 836.5 млрд руб., что на 37.6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - 607.8 млрд руб.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 37.5% до 276.4 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 32.1% до 3686.8 млрд руб., показатель EBITDA - на 33.1% до 514.7 млрд руб.



"AK&M" от 28.11.2018