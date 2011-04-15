Суд 18 декабря рассмотрит дело о банкротстве Челябэнергосбыта

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление о признании ПАО "Челябэнергосбыт" банкротом. Об этом говорится в сообщении компании.



Заявление принято от Алены Маслюковой. Судебное заседания назначено на 18 декабря.



Напомним, в сентябре ОАО "МРСК Урала" опубликовало уведомление о своём намерении обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании Челябэнергосбыт несостоятельным (банкротом) в связи с возникновением у должника признаков банкротства.



Тогда сообщалось, что Челябэнергосбыт не урегулировал в добровольном порядке вопрос по погашению дебиторской задолженности перед электросетевой компанией, которая составляет более 3.5 млрд руб. Арбитражным судом Челябинской области были выданы исполнительные листы о взыскании с Челябэнергосбыта в пользу МРСК Урала части основного долга. Задолженность по исполнительным листам не была погашена.



Челябэнергосбыт - последняя сбытовая компания, аффилированная со структурами скандально известного АО "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН), которая была лишена статуса ГП в стране. В 2018 году из-за многочисленных нарушений законодательства статус гарантирующего поставщика потеряли структуры МРСЭН в Хакассии, Вологодской, Архангельской, Свердловской и Челябинской областях. Их функции сейчас выполняют дочерние общества группы "Россети".



ПАО "Челябэнергосбыт" (ИНН 7451213318) создано в 2005 году в результате реорганизации ОАО "Челябэнерго". Основной вид деятельности компании - покупка и реализация электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии.



Чистая прибыль ПАО "Челябэнергосбыт" по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 15.08% до 147.256 млн руб. со 173.409 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка сократилась на 48.4% до 20.546 млрд руб. с 39.819 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 30.58% до 385.124 млн руб. с 554.75 млн руб., прибыль до налогообложения - на 2.11% до 147.256 млн руб. со 150.43 млн руб.



Чистая прибыль ПАО "Челябэнергосбыт" по РСБУ в первом полугодии 2018 года снизилась на 15.46% до 147.094 млн руб. со 173.919 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.9% до 20.546 млрд руб. с 14.9 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 25.43% до 515.344 млн руб. с 691.101 млн руб., прибыль до налогообложения - на 21.51% до 145.36 млн руб. со 186.458 млн руб.



"AK&M" от 28.11.2018