ЦБ объявил учётную цену золота на 29 ноября - 2611.15 руб./г против 2630.21 руб./г на 28 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 29 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2611.15 руб./грамм
Серебро: - 30.72 руб./грамм
Платина: - 1788.55 руб./грамм
Палладий: - 2500.96 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
22.11 23.11 24.11 27.11 28.11
Золото 2595.24 2590.75 2580.23 2622.89 2630.21
Серебро 30.62 30.42 30.65 30.48 30.87
Платина 1791.65 1784.47 1777.65 1808.96 1805.65
Палладий 2446.82 2423.59 2419.46 2433.33 2451.90