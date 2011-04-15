Инфляция за неделю, с 20 по 26 ноября, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 20 по 26 ноября 2018 года, составила 0.1%, с начала ноября - 0.5%, с начала года - 3.4%. Об этом сообщил Росстат.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1.5%, яйца куриные - на 1%, мясо кур и сахар-песок - на 0.8%, свинину и муку - на 0.5%, сыры, рис и соль - на 0.4%, рыбу мороженую, колбасу полукопченую, консервы мясные, масло сливочное, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов и чай - на 0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2%, при этом огурцы стали дороже на 7.3%, помидоры - на 5.6%, капуста белокочанная - на 2.7%, лук - на 2.1%.



Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.4%.





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