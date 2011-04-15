Jeep отзывает в РФ 10 автомобилей Grand Cherokee

Jeep отзывает в РФ 10 автомобилей марок Grand Cherokee SRT и Grand Cherokee Trackhawk. Об этом сообщил Росстандарт.



Программа мероприятий представлена ООО "ЭфСиЭй РУС", являющимся официальным представителем изготовителя Jeep на российском рынке.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2017 года, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва транспортных средств является водительский напольный коврик, который может иметь неприемлемый зазор с педалью акселератора. Недостаточный зазор между ковриком и педалью акселератора может привести к тому, что при отпускании нажатой педали она не вернется в исходное положение, зацепившись за край коврика. Это может привести к тому, что мощность, подводимая к ведущим колесам от двигателя, будет больше ожидаемой водителем.



Данная ситуация может быть нивелирована функцией сброса данных положения педали акселератора. Она заключается в том, что если при нажатии на педаль тормоза педаль акселератора останется нажатой определенное время, система управления сбросит данные о её положении и прекратит передавать информацию от неё в двигатель. В результате двигатель перейдёт на работу на холостом ходу, несмотря на фактическое положение педали.



Уполномоченные представители изготовителя "ЭйСиЭй РУС" проинформируют владельцев автомобилей Jeep Grand Cherokee SRT, Jeep Grand Cherokee Trackhawk, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет проверен каталожный номер напольного коврика водителя, и, если коврик входит в число дефектных, он будет заменен.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



АО "ЭфСиЭй РУС" - генеральный импортёр автомобилей Chrysler, Jeep, Dodgе, Fiat, Alfa Romeo в России. В компетенцию компании входят продажи, маркетинг, послепродажное обслуживание и развитие дилерской сети.



"AK&M" от 28.11.2018