Суд взыскал похищенные в НПО им. Лавочкина более 300 млн руб.

Арбитражный суд Московской области по иску прокуратуры взыскал более 300 млн руб., похищенных в АО "НПО им. Лавочкина" под видом оказания адвокатских услуг. Об этом говорится в материалах областной прокуратуры.



Суд вынес решение по исковому заявлению прокуратуры области о признании недействительными в силу их ничтожности договоров на оказание юридических услуг между НПО им. Лавочкина и адвокатом, заведующим одним из филиалов межрегиональной коллегии адвокатов Москвы.



Основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки информации о фактах неправомерного выведения денежных средств с ведущего российского предприятия по научным исследованиям и разработкам в ракетно-космической отрасли - НПО им. С.А. Лавочкина - под видом оплаты юридических услуг.



Было выявлено, что привлечённый адвокат никаких услуг в действительности не оказывал и законных юридических действий по достижению какого-либо правового результата не осуществлял. Сделки были заключены с грубым нарушением антимонопольного и гражданского законодательства.



Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, взыскал с адвоката в пользу РФ более 300 млн руб.



В настоящее время следственным органом расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки по части 4 статьи 159 УК РФ по факту мошеннического хищения денежных средств НПО им. Лавочкина.



НПО им. С.А. Лавочкина - одно из ведущих в России предприятий по разработке и практическому использованию непилотируемых средств для исследования космического пространства, небесных тел, а также для решения задач, связанных с укреплением обороноспособности страны. В портфеле предприятия проекты космических обсерваторий серии "Спектр", систем гидрометеорологического мониторинга Земли, а также экспедиций, нацеленных на исследование Марса, Луны, Юпитера и Солнца.



"AK&M" от 28.11.2018