Пять крупнейших авиакомпаний РФ за 10 месяцев увеличили перевозки пассажиров на 8.4%

Пять крупнейших авиакомпаний России за 10 месяцев увеличили перевозки пассажиров на 8.4% до 64.006 млн с 59.027 млн годом ранее. Об этом говорится в материалах Росавиации.



В пятёрку крупнейших авиакомпаний РФ по перевозкам пассажиров входят: Аэрофлот, "Сибирь", "Россия", "Уральские авиалинии", ЮТэйр.



Так, Аэрофлот перевёз 29.915 млн пассажиров, что на 8% больше, чем годом ранее - 27.702 млн. Авиакомпания "Сибирь" увеличила перевозки на 18.1% до 9.98 млн с 8.45 млн, "Уральские авиалинии" - на 13.8% до 7.804 млн с 6.859 млн, ЮТэйр - на 5.3% до 6.438 млн с 6.111 млн. Авиакомпания "Россия" перевезла 9.868 млн против 9.905 млн годом ранее.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года вырос на 10.2% до 42.2 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" вырос при этом на 8% до 26.8 млн. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании - на 6.3%. Занятость пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличилась на 0.1 процентного пункта до 83.8%, по компании показатель снизился на 1.2 процентного пункта до 81.6%. Группа "Аэрофлот" в сентябре 2018 года ввела в эксплуатацию четыре воздушных судна: один SSJ100, один Boeing 737-800, один Airbus А320 и один Boeing 777-300. За этот же период был выведен из парка один Boeing 737-800. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк Группы насчитывал 361 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна: один SSJ100 и один Airbus А320. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 250 воздушных судов.



Чистый убыток ГК "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 5.228 млрд руб. против прибыли в 2.89 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.18% до 265.822 млрд руб. с 234.86 млрд руб., убыток от операционной деятельности составил 279 млн руб. против прибыли в 7.697 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 5.358 млрд руб. против прибыли в 5.537 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 57% до 6.622 млрд руб. с 15.403 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 4.1 п. п. до 2.5%.



Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года упала на 42% до 15.626 млрд руб. с 26.935 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.9% до 381.341 млрд руб. с 340.692 млрд руб., валовая прибыль упала на 58.9% до 18.395 млрд руб. с 44.737 млрд руб.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



В 2017 году авиакомпании группы перевезли более 14.2 млн пассажиров.



ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (ИНН 5448100656) входит в число крупнейших авиаперевозчиков России. Основным акционером является ЗАО "Группа компаний С7". Флот авиакомпании состоит из самолётов Airbus A319, Airbus A320, оAirbus A310, Boeing 767-300. Филиалы и представительства авиакомпании действуют в 37-ми городах России, в 13-ти городах стран СНГ и 14-ти - дальнего зарубежья.



Чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "Сибирь" по РСБУ в первом полугодии 2018 года увеличилась в 3.4 раза до 2.476 млрд руб. с 727.733 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 22.76% до 59.992 млрд руб. с 48.869 млрд руб., прибыль от продаж - в 3.1 раза до 1.723 млрд руб. с 556.501 млн руб., прибыль до налогообложения - на 96.19% до 2.993 млрд руб. с 1.525 млрд руб.



Авиакомпания "Россия" (ИНН 7810814522) входит в Группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737NG, Airbus A320 и Airbus А319. Авиакомпания базируется в Санкт-Петербурге и Москве.



Основными собственниками компании являются ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (75% минус 1 акция) и правительство Санкт-Петербурга (25% плюс 1 акция).



Пассажиропоток авиакомпании "Россия" в январе-августе 2018 года снизился на 0.1% до 7.765 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Пассажирооборот вырос на 3.9% до 20.125 млрд пассажирокилометров, показатель занятости кресел - на 2.9 процентного пункта до 87.5%. Объём перевозки грузов и почты упал на 1.4% до 20.438 тыс. т, грузооборот увеличился на 1.3% до 95.736 млн тоннокилометров.



ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



"Уральские авиалинии" по итогам 9 месяцев 2018 года перевезли почти 7 млн пассажиров, что на 14% больше, чем годом ранее. На внутренних воздушных линиях было перевезено 3.88 млн человек, на международных- 1.837 млн, по СНГ - 1.282 млн. Всего за этот период выполнено 47.242 тыс. рейсов (+13%). Пассажирооборот вырос на 15% и составил 16.764 млрд пассажирокилометров. В сентябре услугами авиакомпании воспользовались 977.931 тыс. пассажиров, что выше показателя 2017 года на 10%. На внутренних воздушных линиях перевезено 530.704 тыс., на международных - 273.89 тыс. человек и по ближнему зарубежью (СНГ) - 173.337 тыс. человек.



Чистый убыток "Уральских авиалиний" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 896.951 млн руб. против прибыли в 206.313 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.08% до 33.144 млрд руб. с 24.72 млрд руб., убыток от продаж составил 1.211 млрд руб. против прибыли в 106.088 млн руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 877.099 млн руб. против прибыли в 211.322 млн руб.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500. Всего в парке авиакомпании состоит более 60-ти самолётов, которые совершают рейсы по 150-ти направлениям, свыше 70 из которых - уникальные.



Пассажиропоток Utair за 10 месяцев 2018 года вырос на 5.3% до 6.438 млн пассажиров. Пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 4.3%, на международных - на 10.4%. Занятость кресел выросла на 4.3 процентного пункта до 80%. В октябре авиакомпания перевезла 641.904 тыс. пассажиров, что на 3.8% выше, чем годом ранее. Занятость кресел увеличилась на 2.1 процентного пункта до 79.8%.



Чистый убыток группы "ЮTэйp" за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличился в 2.13 раза до 5.211 млрд руб. с 2.446 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 12.36% до 36.007 млрд руб. с 32.047 млрд руб., убыток от операционной деятельности увеличился в 45.43 раза до 362.842 млн руб. с 7.986 млн руб., убыток до налогообложения - на 91.73% до 5.364 млрд руб. с 2.798 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" в первом полугодии 2018 года по РСБУ вырос на 66.58% до 3.815 млрд руб. с 2.29 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.38% до 25.244 млрд руб. с 23.508 млрд руб., убыток от продаж - на 66.81% до 2.98 млрд руб.



"AK&M" от 28.11.2018