Правительство РФ выделит Росрезерву до 10 млрд руб. на закупки и хранение алюминия в государственном резерве. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.



Росрезерву поручено обеспечить закупку и хранение алюминия в объёме до 50 тыс. т.





"AK&M" от 28.11.2018