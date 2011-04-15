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Правительство РФ выделит Росрезерву до 10 млрд руб. на закупки и хранение алюминия в государственном резерве. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Росрезерву поручено обеспечить закупку и хранение алюминия в объёме до 50 тыс. т.
"AK&M" от 28.11.2018