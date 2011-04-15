Аэрофлот с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах

Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 ноября увеличила топливный сбор на внутренних рейсах. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, топливный сбор на внутренних рейсах вырос до 2.265 тыс. руб. с 2.065 тыс. руб. за тарифы "Эконом" и "Комфорт".



Сбор на направлении между Москвой и Якутском вырос до 3.765 тыс. руб. с 3.565 тыс. руб. в таких же тарифах.



Вместе с тем, между Москвой и пунктами Дальнего Востока и Магаданом сбор не взимается.



На территории РФ указанные в иностранной валюте топливные сборы оплачиваются в рублях по действующему на день оплаты курсу.



Величина топливного сбора за каждый полётный сегмент класса "Бизнес" составляет 200% от сбора за полетный сегмент классов "Эконом"/"Комфорт".



Топливные сборы подлежат возврату в случае отказа пассажира от перевозки и возврата билета.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года вырос на 10.2% до 42.2 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" вырос при этом на 8% до 26.8 млн. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании - на 6.3%. Занятость пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличилась на 0.1 процентного пункта до 83.8%, по компании показатель снизился на 1.2 процентного пункта до 81.6%. Группа "Аэрофлот" в сентябре 2018 года ввела в эксплуатацию четыре воздушных судна: один SSJ100, один Boeing 737-800, один Airbus А320 и один Boeing 777-300. За этот же период был выведен из парка один Boeing 737-800. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк Группы насчитывал 361 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна: один SSJ100 и один Airbus А320. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 250 воздушных судов.



Чистый убыток ГК "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 5.228 млрд руб. против прибыли в 2.89 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.18% до 265.822 млрд руб. с 234.86 млрд руб., убыток от операционной деятельности составил 279 млн руб. против прибыли в 7.697 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 5.358 млрд руб. против прибыли в 5.537 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 57% до 6.622 млрд руб. с 15.403 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 4.1 п. п. до 2.5%.



Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года упала на 42% до 15.626 млрд руб. с 26.935 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.9% до 381.341 млрд руб. с 340.692 млрд руб., валовая прибыль упала на 58.9% до 18.395 млрд руб. с 44.737 млрд руб.



"AK&M" от 28.11.2018