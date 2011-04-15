Транссроймеханизация реконструирует дорогу в Люберцах

ООО "Транссроймеханизация", дочерняя компания ПАО "Мостотрест", проведёт реконструкцию участка с 19 по 28 км автомобильной дороги М-5 "Урал" в Люберецком районе Московской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Работы должны быть завершены до 20 ноября 2021 года.

Право на заключение контракта Трансстроймеханизация получила на основании сопоставления заявок участников по итогам электронного аукциона, проведённого на Национальной электронной площадке. Заказчик строительства - Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства (ФКУ "Центравтомагистраль"). Цена контракта - 5.036 млрд руб. (с НДС).



В ходе реализации проекта специалистам "Трансстроймеханизации" предстоит построить современный участок магистральной дороги 1 категории с расчетной скоростью 120 км/ч. В частности, будет произведено уширение дороги до пяти полос в каждом направлении, при этом транспортные потоки будут разделены пятиметровой разделительной полосой; будут установлены барьерное ограждение и шумозащитные экраны, построены подземные пешеходные переходы. При строительстве будут использованы, в том числе щебеночно-мастичный асфальтобетон, обеспечивающий безопасность и комфорт движения автотранспорта. Перед началом работ "Трансстроймеханизация" проведет переустройство кабельных, волоконно-оптических линий связи, линий электропередач и наружных сетей газораспределения.



Реконструкция данного участка трассы М-5 "Урал" производится в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утверждённой постановлением правительства РФ. Работы направлены на развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение безопасности движения.



ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ) - дочерняя компания ПАО "Мостотрест". Осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, таких как автомобильные дороги и аэропорты. Компания работает в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах, является главным исполнителем по проектам строительства участков платной трассы Москва-Санкт-Петербург и реконструкции автомобильной дороги М-11 "Нарва", ведет реконструкцию аэропортов "Шереметьево", Уфы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Норильска, строительство и реконструкцию автомобильных дорог М-4 "Дон", М-9 "Балтия", М-10 "Россия".



"AK&M" от 28.11.2018