Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 ноября 2018 года



ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА ЛУНУ

РОССИЯ ОБОЗНАЧАЕТ СВОЮ СТРАТЕГИЮ В КОСМОСЕ ДО 2030 ГОДА



Как стало известно "Ъ", "Роскосмос" актуализировал государственную политику в области космической деятельности. Соответствующие поручения президент Владимир Путин дал в июле 2018 года. Среди новых приоритетов в космосе намечены повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией, а также пилотируемые полеты на Луну. Это первый за пять лет документ, описывающий космическую стратегию России на период до 2030 года.





МС-21 УВЯЗ В УЗЛАХ

ДОРАБОТКА САМОЛЕТА СДВИГАЕТ ЕГО СЕРТИФИКАЦИЮ НА ГОД



Как выяснил "Ъ", среднемагистральные российские самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок не в 2019 году, а во второй половине 2020 года. По просьбе разработчика - корпорации "Иркут" - сертификация МС-21 в России отложена более чем на год, на июль 2020 года. В Европе самолет получит сертификат не раньше конца 2021 года, при этом Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), видимо, не признает результаты российских испытаний. В таком случае, по данным "Ъ", Росавиация применит зеркальные меры - откажется признавать сертификаты EASA на импортную авиатехнику.





БИОМЕТРИЯ ПОКРЫЛАСЬ ГОСТАЙНОЙ

ТЕХНОЛОГИИ БАНКОВ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ФСБ



ЦБ указал ФСБ на невозможность в полном объеме выполнить требования службы по защите собираемых банками биометрических персональных данных граждан. Речь идет о криптографической защите на уровне гостайны, а необходимого российского оборудования для этого нет. Банкиры подтверждают наличие проблем, но в ФСБ смягчать требования не планируют. Впрочем, санкции от силовиков участникам рынка не грозят - согласовывать все вопросы с ФСБ придется регулятору, иначе сбор данных просто остановится.





ВОЕННЫЕ ПРИШЛИ ЗА "СЧАСТЬЕМ"

ПО ДЕЛУ ПОЛКОВНИКА ВКС АРЕСТОВАНА ЗЕМЛЯ ПОД ЭЛИТНЫМ КОТТЕДЖНЫМ ПОСЕЛКОМ





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование скандального уголовного дела в отношении бывшего командира войсковой части "Истра-1" воздушно-космических сил (ВКС) Николая Кошечкина. Военные следователи обвиняют полковника в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате которого Минобороны утратило 22,6 га земли в Истринском районе Подмосковья, оцениваемых почти в 350 млн руб. На участках, которые были арестованы военным судом, сейчас строится элитный коттеджный поселок "Счастье". Владелец недвижимости, бывший сотрудник МЧС, рассчитывает доказать законность ее приобретения.





ОПС ОБЪЯВИЛИ ВЫХОДНОЙ

ВСЛЕД ЗА СВОЕЙ ПРАВОЙ РУКОЙ СЕРГЕЙ МАГИН ВЫХОДИТ ИЗ КОЛОНИИ



Как стало известно "Ъ", из смоленской колонии условно-досрочно освободился бизнесмен Вадим Рыбальченко, который являлся одним из основных фигурантов громкого уголовного дела об организации преступного сообщества (ОПС), незаконно обналичившего более 120 млрд руб. Он и лидер ОПС Сергей Магин получили по 8,5 года общего режима, а десять их сообщников даже избежали отправки в зону. Выйти на свободу Магину, известному как Сережа Два Процента, помешали взыскания.





ИНВЕСТОРЫ ЗАНИМАЮТ ОЧЕРЕДЬ В ЛАВНУ

ВСЛЕД ЗА АНДРЕЕМ БОКАРЕВЫМ НА ПОРТ ПРЕТЕНДУЕТ И СДС



Как стало известно "Ъ", за участие в проекте угольного портового терминала "Лавна" в Мурманской области решил бороться холдинг СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина, вышедший было из проекта еще в 2013 году. Холдинг заявил правительству о возобновлении интереса к проекту после того, как в Лавну в качестве якорного инвестора собрался прийти совладелец УГМК Андрей Бокарев. СДС, по данным "Ъ", готов приобрести до 75% Лавны и заключить договор take-or-pay. Экспертов и участников рынка возвращение холдинга к проекту удивило, по их мнению, это в первую очередь попытка не допустить усиления позиций УГМК.





ПЛАТЕЖНЫЕ ДАННЫЕ ВЫПЛЕСНУЛИ НА БУМАГУ

ИНФОРМАЦИЯ В РОССИИ УТЕКАЕТ В ОБХОД ИНТЕРНЕТА



Сфера ритейла, гостиниц и общественного питания становится все более рискованной с точки зрения кибербезопасности, говорится в отчете InfoWatch: именно здесь чаще всего оказываются скомпрометированными платежные данные клиентов. При этом в России половина таких утечек происходит через бумажные документы, тогда как в мире на них приходится лишь 4,7%. Зато в российском ритейле пока не было утечек, сопоставимых по масштабу с западными, указывают эксперты.





"ЯНДЕКС.ДРАЙВ" ПОЧУВСТВОВАЛ ГРУЗ

КАРШЕРИНГ ПРЕДЛОЖИТ В АРЕНДУ ФУРГОНЫ



Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" расширится за счет фургонов Citroen Jumpy, которые можно будет взять в аренду между ТТК и МКАД. Компания видит заинтересованность в услуге со стороны мелкого бизнеса и торговых сетей, что подтверждают сами ритейлеры. Эксперты считают новую услугу нишевым продуктом, предупреждая, что сервису придется конкурировать с классическими грузоперевозчиками.





БКФ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

СРЕДСТВА БЕНЕФИЦИАРА БАНКА ВРЯД ЛИ ПОКРОЮТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПАРКА В СЕВАСТОПОЛЕ





Участие в крымской стройке дорого обошлось БКФ-банку - по итогам октября он стал убыточным, отчислив в резервы более 100 млн руб. В ноябре БКФ предъявлена к исполнению гарантия на 263 млн руб., что может привести к критическому снижению нормативов. Рассчитывать на обещанную поддержку бенефициара - Ольги Миримской - банку вряд ли стоит: в отношении нее принято к производству дело о банкротстве. Банкротство относится к неудовлетворительной деловой репутации собственника в глазах ЦБ, а сам процесс несет репутационные риски и чреват оттоком клиентов для банка, указывают эксперты.





"ГЛАВМОССТРОЙ" НЕ ПОМИРИЛСЯ С КРЕДИТОРАМИ

ОНИ ХОТЯТ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЛЕГА ДЕРИПАСКУ



Как стало известно "Ъ", кассация отменила мировое соглашение, заключенное "Главмосстроем" с кредиторами в рамках банкротства компании. Суд согласился, что соглашение о рассрочке выплат до 2029 года экономически необоснованно и нарушает Налоговый кодекс (НК). Кредиторам могут предложить новое соглашение, но некоторые из них все-таки намерены добиться признания "Главмосстроя" банкротом и привлечь к субсидиарной ответственности бенефициаров, включая Олега Дерипаску, хотя формально его среди владельцев уже нет.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 29.11.2018