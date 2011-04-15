Дайджест газеты "Ведомости" от 29 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 29 ноября 2018 года.





АФК "СИСТЕМА" "ПРИНЦИПИАЛЬНО" ДОГОВОРИЛАСЬ О ПРОДАЖЕ ДОЛИ В "ДЕТСКОМ МИРЕ", ЗАЯВИЛ ОСНОВНОЙ ВЛАДЕЛЕЦ КОРПОРАЦИИ ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ





Сделка может состояться до конца этого года или в начале 2019 г., сказал Евтушенков. "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира". В мае Евтушенков в разговоре с РБК не исключал продажу контрольного пакета "Детского мира".



Человек, знающий о деталях переговоров, подтверждает: "Речь идет о контроле". На открытии торгов на Московской бирже в среду, 28 ноября, такой пакет стоил почти 35,5 млрд руб.



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России продавец детских товаров.





"ШВЕЙЦАРИЯ" - СИЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД



Швейцарию можно считать родоначальницей современного туризма как индустрии. Как сейчас она зарабатывает на туристах?



Именно в Швейцарии во второй половине XIX в. сформировалась культура путешествий в ее нынешнем понимании. Тогда в страну массово поехали состоятельные путешественники из Англии, России и США, и для удовлетворения их запросов начали строиться роскошные гостиницы и - параллельно - необходимая инфраструктура, в том числе железные и автомобильные дороги.



Спустя 150 лет туризм остается для страны одной из важнейших отраслей. Федеральный офис по статистике (Federal Statistical Office, FSO) зафиксировал в 2017 г. 37,4 млн ночевок, что близко к рекордным показателям 1990 и 2008 гг. Чистый же доход от туризма (не включая сопутствующих трат на транспорт, шопинг и т. д.) в 2010 г. перевалил за 15 млрд франков и балансирует на уровне 16-18 млрд, что делает туристическую отрасль одним из самых значимых источников пополнения казны.





ДОЛГ ЮРИСТОМ КРАСЕН



Как юристы зарабатывают на сбежавших банкирах.

Бегство капитала - это убыток для экономики, но прибыль для юристов, которые помогают вернуть эти деньги. Такие дела - штучный товар и очень дорогой. АСВ, например, уже выплатило юристам почти половину от конкурсной массы Межпромбанка.



Между кредиторами и должниками идет настоящая война и она дорого обходится противникам по обе границы фронта. Но среди победителей всегда окажется и третья сторона - юристы, которые заработают на конфликте. Плачевная ситуация в экономике, переходящей от кризиса к стагнации и обратно, и расчистка банковского сектора создает для них целый фронт работы. И не только в России, но и за границей.



В последнее время на волне банкротств банков и крупных предприятий число споров о взыскании долга за рубежом выросло. Крупного заказчика на свои услуги юристы нашли в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 29.11.2018