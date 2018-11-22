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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 29 ноября, в размере 66.9436 руб. против 66.7800 руб. на 28 ноября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
28.11.18 - 66.7800 руб.
27.11.18 - 66.5072 руб.
24.11.18 - 65.6664 руб.
23.11.18 - 65.6067 руб.
22.11.18 - 65.9485 руб.
"AK&M" от 28.11.2018