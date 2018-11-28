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29/11/2018
08:44

ОАО "СахМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а

1.4. ОГРН эмитента: 1026501017828
1.5. ИНН эмитента: 6509000854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.11.2018


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 члена совета директоров, заочная форма проведения заседания, 4 из 7 членов Совета директоров (Темяков Е.Е, Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Кондаков К.В.) представили бюллетени для голосования, кворум для принятия решений имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: "За" - 4 голоса - (Темяков Е.Е., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Кондаков К.В.), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос: О совершении сделки - об одобрении заключения договора ипотеки между ОАО "Сахалинское морское пароходство" (далее по тексту также "Заемщик") и ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N 8567 в обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитным договорам N 600160028 от 18.11.2016 г., N 600170058 от 05.09.2017 г., N 600180004 от 26.01.2018 г., N 600180059 от 16.08.2018 г., и прочих изменений условий кредитования.

Решение по вопросу:
Принять решение о совершении сделки - об одобрении заключения Договора ипотеки (далее также - "Договор ипотеки") между Открытым акционерным обществом "Сахалинское морское пароходство" и ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N 8567 в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Сахалинское морское пароходство" (далее по тексту также "Заемщик", "Залогодатель") по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600160028 от 18.11.2016 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600170058 от 05.09.2017г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600180004 от 26.01.2018 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600180059 от 16.08.2018 г.:

- Залог морского судна Генгруз "Кунашир", Регистровый номер: 970529, идентификационный номер ИМО 9142588, номер и дата регистрации судна 59-11-607 от 28 февраля 2013 года, свидетельство о праве собственности на судно МР-IV N0004180, со всем находящимся оборудованием, материально-техническим снабжением и инвентарем (в т.ч., но не исключительно: спасательным, навигационным, промысловым, механическим, рыбоперерабатывающим, морозильно-холодильным оборудованием) необходимым для бесперебойной и безопасной работы в море по целевому назначению. Порт приписки: п. Холмск. Залоговая стоимость судна 121 486 950 рублей;

и прочих изменений условий кредитования, перечисленных в Дополнительном соглашении N6 от 29.10.2018 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600160028 от 18.11.2016 г., в Дополнительном соглашении N7 от 29.10.2018г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600170058 от 05.09.2017 г., в Дополнительном соглашении N3 от 29.10.2018 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600180004 от 26.01.2018 г., в Дополнительном соглашении N1 от 29.10.2018 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600180059 от 16.08.2018 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.11.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.11.2018 г., протокол б/н.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"
__________________ Павлов А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.11.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

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