ОАО "СахМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"



1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"

1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а



1.4. ОГРН эмитента: 1026501017828

1.5. ИНН эмитента: 6509000854

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-A



1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/



1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.11.2018





2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 члена совета директоров, заочная форма проведения заседания, 4 из 7 членов Совета директоров (Темяков Е.Е, Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Кондаков К.В.) представили бюллетени для голосования, кворум для принятия решений имеется.



Итоги голосования по вопросу повестки дня: "За" - 4 голоса - (Темяков Е.Е., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Кондаков К.В.), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.



2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос: О совершении сделки - об одобрении заключения договора ипотеки между ОАО "Сахалинское морское пароходство" (далее по тексту также "Заемщик") и ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N 8567 в обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитным договорам N 600160028 от 18.11.2016 г., N 600170058 от 05.09.2017 г., N 600180004 от 26.01.2018 г., N 600180059 от 16.08.2018 г., и прочих изменений условий кредитования.



Решение по вопросу:

Принять решение о совершении сделки - об одобрении заключения Договора ипотеки (далее также - "Договор ипотеки") между Открытым акционерным обществом "Сахалинское морское пароходство" и ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N 8567 в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Сахалинское морское пароходство" (далее по тексту также "Заемщик", "Залогодатель") по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600160028 от 18.11.2016 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600170058 от 05.09.2017г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600180004 от 26.01.2018 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600180059 от 16.08.2018 г.:



- Залог морского судна Генгруз "Кунашир", Регистровый номер: 970529, идентификационный номер ИМО 9142588, номер и дата регистрации судна 59-11-607 от 28 февраля 2013 года, свидетельство о праве собственности на судно МР-IV N0004180, со всем находящимся оборудованием, материально-техническим снабжением и инвентарем (в т.ч., но не исключительно: спасательным, навигационным, промысловым, механическим, рыбоперерабатывающим, морозильно-холодильным оборудованием) необходимым для бесперебойной и безопасной работы в море по целевому назначению. Порт приписки: п. Холмск. Залоговая стоимость судна 121 486 950 рублей;



и прочих изменений условий кредитования, перечисленных в Дополнительном соглашении N6 от 29.10.2018 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600160028 от 18.11.2016 г., в Дополнительном соглашении N7 от 29.10.2018г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600170058 от 05.09.2017 г., в Дополнительном соглашении N3 от 29.10.2018 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600180004 от 26.01.2018 г., в Дополнительном соглашении N1 от 29.10.2018 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600180059 от 16.08.2018 г.



2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.11.2018 г.



2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.11.2018 г., протокол б/н.







3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"

__________________ Павлов А.А.

подпись Фамилия И.О.



3.2. Дата 28.11.2018г. М.П.



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