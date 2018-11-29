ОАО "Палласовский Элеватор" – Созыв общего собрания участников (акционеров)



Созыв общего собрания участников (акционеров)



О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Палласовский Элеватор"



1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Палласовский Элеватор"



1.3. Место нахождения эмитента: 404264, Волгоградская область,г...Палласовка, ул.. Чапаева,1



1.4. ОГРН эмитента: 1023405160690

1.5. ИНН эмитента: 3423009828

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33611-E



1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3423009828/



1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2018





2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества "Палласовский элеватор"



Открытое акционерное общество "Палласовский элеватор", далее именуемое "Общество", расположенное по адресу: 404260, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Чапаева,1, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25 января 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1 в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - "Собрание").



Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.01). Номер государственной регистрации и дата 1-01-33611-Е от 23.05.2003г. Номинал 1(один) руб. Всего 24 094 (шт).



Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 02 декабря 2018 года.





Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.



2. Об избрании членов Совета директоров Общества.



В соответствии с пунктом 2 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) человек. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания (т.е. не позднее 25.12.2018 включительно).





Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:



? проект решений по вопросам повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на Собрании);



? сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров.





По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 404260, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Чапаева,1. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения





Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.





Владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.





Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 25 января 2019 года в 14 часов 30 минут и производится по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.







Совет директоров ОАО "Палласовский элеватор"





3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Палласовский Элеватор"

__________________ Гущин Е.С.

подпись Фамилия И.О.



3.2. Дата 29.11.2018г. М.П.



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