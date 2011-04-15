Самым распространенным видом кибермошенничества стала социальная инженерия, сообщил Сбербанк

Сбербанк проанализировал работу в области кибербезопасности с начала 2018 года. Самым распространенным видом кибермошенничества стала социальная инженерия - более 80% случаев, зафиксированных Сбербанком, в 2018 году пришлось на этот метод получения несанкционированного доступа к информации, основанный на использовании слабостей человека. При этом 86% из всех случаев социальной инженерии составили "самопереводы" денежных средств под влиянием мошенников, говорится в сообщении Сбербанка.



Самый типичный кейс "самопереводов" - обман на сайтах бесплатных объявлений. Клиент размещает объявление на сайте, от потенциального "покупателя" совершается звонок, в ходе которого клиент сам сообщает ему реквизиты своей банковской карты, зачастую даже предоставляя SMS-пароли для того, чтобы злоумышленник мог совершить все операции от имени клиента.



С начала года Сбербанк спас от кибермошенников 32 млрд руб. средств клиентов с помощью системы фрод-мониторинга, основанной на искусственном интеллекте. Система фрод-мониторинга анализирует более 150 млн операций в сутки и блокирует подозрительные транзакции.



Центр киберзащиты Сбербанка ежедневно обрабатывает более 3 млрд событий, при этом несколько тысяч из них связаны с вредоносным ПО. В среднем в 2018 году Сбербанк фиксировал 1-2 DDoS-атаки на свои системы каждую неделю. Всего с начала этого года банк отразил 62 DDoS-атаки, 25 из них - это атаки высокой мощности, их количество в 1.5 раза превышает этот показатель 2017 года. Результатом работы Центра киберзащиты стала бесперебойная работа банковских систем и сервисов от DDoS-атак и бесперебойное обслуживание клиентов.



В среднем, за неделю Сбербанк разделегирует примерно 5 фишинговых сайтов, а за квартал системы безопасности банка фиксируют около 190 тыс. попыток направления писем, содержащих вредоносные вложения и фишинг, сотрудникам банка.



"Киберпреступники чаще взламывают не ИТ-систему, а человека, поэтому людям необходимо знать правила кибербезопасности и следовать им на уровне привычки. Мы в Сбербанке постоянно обучаем наших клиентов, помогаем им приобретать и развивать навыки защиты от кибермошенников. Одна из важнейших задач, которые ставит перед собой Сбербанк, - сформировать в России культуру кибербезопасности и способствовать ее развитию", - подчеркнут заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 29.11.2018